На виставці-прилаштуванні у Миколаєві 11 безпритульних тварин знайшли нові родини

У неділю, 21 вересня, в Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин» Тепер нові домівки мають 7 собак і 4 котики.

Про це повідомив міській голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У Центрі захисту тварин закликають усіх, хто мріє про вірного друга, завітати до установи. Тут вам допоможуть знайти улюбленця, що стане частиною родини.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 за адресою: Миколаїв, вул. Водопійна, 36. Телефон: +380 (97) 364 75 96

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві 15 червня. Фото: Центр захисту тварин ММР

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також 14 вересня, у Корабельному районі Миколаєва, біля скверу «Біла акація» (на торці «Фуршету»), проходила виставка-прилаштування тварин.