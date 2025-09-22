На виставці-прилаштуванні у Миколаєві 11 безпритульних тварин знайшли нові родини
- Даріна Мельничук
18:06, 22 вересня, 2025
У неділю, 21 вересня, в Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин» Тепер нові домівки мають 7 собак і 4 котики.
Про це повідомив міській голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
У Центрі захисту тварин закликають усіх, хто мріє про вірного друга, завітати до установи. Тут вам допоможуть знайти улюбленця, що стане частиною родини.
Центр працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 за адресою: Миколаїв, вул. Водопійна, 36. Телефон: +380 (97) 364 75 96
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.
Також 14 вересня, у Корабельному районі Миколаєва, біля скверу «Біла акація» (на торці «Фуршету»), проходила виставка-прилаштування тварин.
