«Притулок не замінить сімʼю»: у Корабельному районі Миколаєва проходить виставка-прилаштування тварин

У Корабельному районі Миколаєва проходить виставка-прилаштування тварин. Фото: «МикВісті»

У неділю, 14 вересня, у Корабельному районі Миколаєва, біля скверу «Біла акація» (на торці «Фуршету»), проходить виставка-прилаштування тварин.

Захід триватиме до 17:00, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На виставці представлені коти та собаки різного віку, зокрема й цуценята. Усі тварини мають паспорти, вакциновані та стерилізовані.

Засновниця реабілітаційного центру «Прайд» Іра Жилкіна. Фото: «МикВісті»

Засновниця реабілітаційного центру «Прайд» Іра Жилкіна розповіла, що її центр займається порятунком тварин із прифронтових територій, їхнім лікуванням, стерилізацією та пошуком нових родин.

— Зараз ми приїхали у Корабельний район. Це наша перша зустріч з цією місцевістю. Сподіваємося, що наші тваринки знайдуть дім, — каже Іра Жилкіна.

До події долучилися й партнери: фонд «Відродження Херсонщини», який також привіз врятованих тварин, та клініка «Балу» Анни Полянської — вони представили цуценят.

Організатори наголошують, що жоден притулок, навіть найкращий, не може замінити люблячу сім’ю. Вони сподіваються, що сьогодні врятовані тварини знайдуть нові домівки. Усі охочі можуть завітати та подарувати дім чотирилапим друзям.

Нагадаємо, що 13 вересня у Миколаєві зоозахисна організація «Друзі поруч» також провели виставку собак, які потребують нових господарів.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.