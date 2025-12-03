  • середа

Поблизу станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко

Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше пінгвінятко цього сезону.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Поблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центрПоблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центр
Поблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центрПоблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Науковці зазначають, що пташеня на острові Галіндез з’явилося раніше, ніж зазвичай для субантарктичних пінгвінів. Торік перше вилуплення фіксували лише в середині грудня. Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка розповіла, що цього року пінгвіни почали масово повертатися на острів і будувати гнізда незвично рано.

— Загалом цього року пінгвіни відносно рано почали у великих кількостях приходити на острів й облаштовувати гнізда. Перші спарювання ми помітили ще в середині вересня, і вже тоді це не було рідкісне явище. Тобто то не якась пара вибилася з «графіку», а була нормальна поведінка популяції», — розповіла Зоя Швидка.

Перше яйце з’явилося на скелі біля геокосмічної лабораторії — саме його побачила Зоя Швидка, і з нього, ймовірно, й вилупилося перше пташеня. Згодом поруч з’явилося й друге. Біологиня згадує, що очікувала на появу малюка, а коли перевірила гніздо, помітила новонародженого пінгвінчика.

У Національному антарктичному центрі пояснюють, що впродовж першого місяця про малюків дбають батьки: по черзі годують, зігрівають і захищають від хижих птахів. Поки один дорослий пінгвін вирушає в океан по їжу, інший лишається біля гнізда.

Поблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центрПоблизу станції Академік Вернадський народилося перше пінгвінятко. Фото: Національний антарктичний науковий центр

На острові Галіндез наразі мешкають близько семи тисяч пінгвінів. Науковці нарахували щонайменше 2300 гнізд із яйцями — і найближчим часом очікується справжній «бебі-бум».

Субантарктичні пінгвіни раніше не гніздували на Галіндезі, адже є теплолюбними, проте через зміну клімату почали освоювати острів і щороку поширюються на нові ділянки. Дослідники зазначають: ранній початок шлюбного сезону та поява пташенят — ще один доказ потепління в Антарктиці.

«Через зміну клімату вони почали освоювати острів та щороку захоплюють нові ділянки. Така їхня поведінка є одним із доказів потепління в Антарктиці», — пояснили в науковому центр.

Раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» оприлюднили нові кадри субантарктичних пінгвінів, які висиджують яйця та вже готуються до появи перших пташенят.

