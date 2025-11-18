Українські полярники показали, як пінгвіни висиджують яйця, і розповіли, коли з’являться перші пташенята сезону

Українські полярники показали, як пінгвіни висиджують яйця. Фото: Зоя Швидка

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» оприлюднили нові кадри субантарктичних пінгвінів, які висиджують яйця та вже готуються до появи перших пташенят.

Відео розмістили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Полярники розповіли, що більшість пінгвінів уже відклали яйця, а висиджувати їх доводиться навіть у високих заметах — інколи зі снігу видно лише голову птахів. Яйця особливо чутливі до холоду та хижаків, тому батьки майже не залишають гнізда. Інкубація триває 34–37 днів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Яйця пінгвінів дуже вразливі до холоду та нападу хижаків. Тому батьки не можуть лишити їх надовго без нагляду. Вони постійно чергують, щоб забезпечити обігрів та охорону яєць протягом всього періоду інкубації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чим більше розвинутий ембріон, тим він уразливіший до перепадів температури: якщо на початку яйце може певний час витримати холод, то наприкінці інкубації без постійного тепла воно може загинути.

Попри суворі умови, район станції має відносно низьку вологість, що зменшує ризики для шкаралупи. Пінгвіни власним теплом «протоплюють» у снігу заглиблення навколо гнізд.

«Труби» в снігу пінгвіни топлять за рахунок тепла свого тіла. Також вчені помітили, що послід цих тварин сприяє швидшому таненню снігу навколо гнізда (адже вони випорожнюються по його периметру). Ось така раціональність природи», — розповіли полярники.

Перші яйця полярники помітили 26 жовтня, тож появу пташенят очікують зовсім скоро. На острові Галіндез субантарктичні пінгвіни облаштовують гнізда з камінців і висиджують яйця почергово: поки один із батьків у морі, інший залишається на гнізді. Зазвичай пара виводить два пташеняти за сезон.

Нагадаємо, що українські вчені з антарктичної станції «Академік Вернадський» повідомили про рекордно ранню появу горбатих китів поблизу Антарктичного півострова. Спостереження зафіксували 25 жовтня у протоці Лемейр, неподалік острова Галіндез. Це найранніша весняна міграція горбанів у цьому регіоні за весь час спостережень.