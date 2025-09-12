Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві на День міста проведуть виставку собак, яким шукають родини

На День міста миколаївців запрошують на виставку собак. Фото: «Друзі поруч»На День міста миколаївців запрошують на виставку собак. Фото: «Друзі поруч»

У суботу, 13 вересня, у Миколаєві відбудеться виставка собак, які потребують нових господарів. Захід розпочнеться о 12:00 на Верхньому БАМі.

Про це повідомила зоозахисна організація «Друзі поруч».

За словами організаторів, всі охочі зможуть познайомитися з тваринами та забрати їх до себе додому.

Для родин, які вирішать прихистити песика, підготували подарунки від салону краси «L.ANGEL». Також від партнерів заходу заплановані додаткові сюрпризи.

Подія відбудеться в межах святкування Дня міста та проходитиме під гаслом «Прикрашаємо Миколаїв добрими справами».

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Нещодавно після виставки нову домівку знайшли 13 чотирилапих.

Також у березні цього року у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

Слід нагадати, що «Друзі поруч» — це волонтерська спільнота, яка вже 5 років працює у Миколаєві. За цей час команда допомогла сотням тварин знайти дім, організувала десятки виставок-прилаштувань й стерилізувала сотні котів та собак. А на початку повномасштабної війни «Друзі поруч» зайнялися ще й евакуацією тварин із зон бойових дій.

Раніше засновниця спільноти Люся Михайловська розповідала «МикВісті», про місію «Друзі поруч», важливість стерилізації і роботу виставок-прилаштувань у Миколаєві.

Останні новини про: Миколаїв

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів
У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі
У Миколаєві з’явиться перший муніципальний сліп для спуску човнів і катерів
Читайте також:

новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
новини

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Аліна Квітко
Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві з’явиться перший муніципальний сліп для спуску човнів і катерів
У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі
Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

2 години тому

Енергосектор України підготує 17,6 ГВт до опалювального сезону, — Міненерго

Apple Pay