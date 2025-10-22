У Львові тепер штрафи за неправильне паркування автоматично з’являються в «Дії»

У Львіві тепер штрафи за паркування автоматично з’являються в «Дії». Ілюстративне фото: lviv.travel

Львів уперше в Україні запровадив автоматичне відображення штрафів за неправильне паркування в мобільному застосунку «Дія».

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

У Львіві тепер штрафи за паркування автоматично з'являються в «Дії». Скриншот: Олег Забарило

Зазначається, що водії можуть миттєво перевіряти наявність штрафів, винесених інспекторами з паркування, і сплачувати їх онлайн — у кілька кліків, без паперових повідомлень чи листів.

— Тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом. Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях, — зазначив Олег Забарило.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисяч гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикує систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми.

