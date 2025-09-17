Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів
- Аліна Квітко
16:00, 17 вересня, 2025
У Миколаєві готують механізм, який дозволить прибирати з вулиць міста покинуті автомобілі, що роками займають паркомісця та створюють незручності для мешканців.
Про це у коментарі «МикВісті» розповів голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.
Зазначимо, що сьогодні житель Миколаєва Юрій Мінін звернувся до міського контакт-центру з проханням прибрати занедбаний автомобіль, який вже пів року припаркований в центральній частині міста.
— За адресою — вулиця Маріупольська, 13, навпроти дверей трудового архіву міста Миколаєва майже півроку стоїть покинуте авто з вибитими шибками, яке може стати джерелом небезпеки для громадян. І це при тому, що водії б'ються за кожне вільне місце для паркування в центрі міста, а служба паркування ретельно штрафує порушників. Прошу адміністрацію Центрального району вирішити питання евакуації покинутого авто на штрафний майданчик до з'ясування його власника, – написав Юрій Мінін.
Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза пояснив, що нині патрульна поліція має право евакуювати лише ті машини, які припарковані з порушенням правил. Якщо ж автомобіль стоїть формально правильно, навіть із вибитими вікнами чи у зруйнованому стані, його неможливо забрати. Водночас за його словами, питання покинутих машин уже піднімалося на апаратній нараді в мерії, де мер Олександр Сенкевич доручив розробити порядок їх евакуації.
— Ми розуміємо, що такі автомобілі створюють незручності, але сьогодні немає правового механізму, щоб їх забрати. Тому зараз напрацьовується порядок, який дозволить це зробити. Подібний досвід уже є у Києві, Одесі та Львові, де створені спеціальні комісії, що колегіально ухвалюють рішення про евакуацію, — пояснив він.
У Миколаєві розглядають варіант розміщення таких транспортних засобів на стоянці в Інгульському районі, яку депутати вже виділили поліції під штрафмайданчик.
— Як тільки порядок буде готовий, ми зможемо почати прибирати ці авто з вулиць. Найімовірніше, відповідатиме за це визначене комунальне підприємство, — підсумував Олександр Береза.
Нагадаємо, що таку практику вже запровадили у Львові та Одесі. Там комунальники почали прибирати з вулиць міста автомобілі, які роками блокували проїзд і заважали руху. Усім власникам надають 6 місяців, аби забрати свої машини зі штрафмайданчика та сплатити витрати. Після цього невитребувані авто продають на аукціоні.
Що з паркуванням у Миколаєві?
Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва.
За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисяч гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.
Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикує систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми.
Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».
