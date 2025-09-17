Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

У Миколаєві готують механізм, який дозволить прибирати з вулиць міста покинуті автомобілі, що роками займають паркомісця та створюють незручності для мешканців.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

Зазначимо, що сьогодні житель Миколаєва Юрій Мінін звернувся до міського контакт-центру з проханням прибрати занедбаний автомобіль, який вже пів року припаркований в центральній частині міста.

— За адресою — вулиця Маріупольська, 13, навпроти дверей трудового архіву міста Миколаєва майже півроку стоїть покинуте авто з вибитими шибками, яке може стати джерелом небезпеки для громадян. І це при тому, що водії б'ються за кожне вільне місце для паркування в центрі міста, а служба паркування ретельно штрафує порушників. Прошу адміністрацію Центрального району вирішити питання евакуації покинутого авто на штрафний майданчик до з'ясування його власника, – написав Юрій Мінін.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза пояснив, що нині патрульна поліція має право евакуювати лише ті машини, які припарковані з порушенням правил. Якщо ж автомобіль стоїть формально правильно, навіть із вибитими вікнами чи у зруйнованому стані, його неможливо забрати. Водночас за його словами, питання покинутих машин уже піднімалося на апаратній нараді в мерії, де мер Олександр Сенкевич доручив розробити порядок їх евакуації.

— Ми розуміємо, що такі автомобілі створюють незручності, але сьогодні немає правового механізму, щоб їх забрати. Тому зараз напрацьовується порядок, який дозволить це зробити. Подібний досвід уже є у Києві, Одесі та Львові, де створені спеціальні комісії, що колегіально ухвалюють рішення про евакуацію, — пояснив він.

У Миколаєві розглядають варіант розміщення таких транспортних засобів на стоянці в Інгульському районі, яку депутати вже виділили поліції під штрафмайданчик.