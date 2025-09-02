Покинуті автівки в Одесі хочуть визнавати безхазяйними та відправляти на штрафмайданчики

Покинуті маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району в Миколаєві. Фото: Дар'я Лазарєва

В Одеській мерії розробили порядок, за яким планують прибирати з вулиць покинуті автомобілі. Документ визначає, як виявлятимуть такі машини, хто ухвалюватиме рішення про їх евакуацію та що відбуватиметься далі.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Одеської міськради.

Повідомити про кинуту автівку можна буде через кол-центр 15-35, сайт міськради, поліцію або безпосередньо до Департаменту транспорту.

Після цього спеціальна комісія з представників міськради, поліції, патрульних та комунальних підприємств має виїжджати на місце. Спершу намагатимуться встановити власника через перевірку номерних знаків, VIN-кодів, опитування мешканців і розміщення оголошень.

Якщо протягом 2 тижнів знайти власника не вдасться, комісія може визнати транспорт безхазяйним. Після цього виконавчий комітет міськради ухвалюватиме рішення про евакуацію авто на спецмайданчик поліції. Комунальники також зобов’язані відновити пошкоджене дорожнє покриття чи розмітку.

За проєктом, власник зможе повернути автомобіль, якщо оплатить витрати на евакуацію та зберігання. Якщо ж протягом 6 місяців ніхто не заявить права на машину, поліція зможе її продати.

Гроші від продажу зберігатимуться на спецрахунку, а якщо протягом 3 років колишній власник не з’явиться, вони перейдуть у власність громади Одеси.

Нагадаємо, що таку практику вже запровадили у Львові. Там комунальники почали прибирати з вулиць міста автомобілі, які роками блокували проїзд і заважали руху. Усім власникам надають 6 місяців, аби забрати свої машини зі штрафмайданчика та сплатити витрати. Після цього невитребувані авто продають на аукціоні.