Романтика, триллери та детективи: Молодь придбала вже понад 359 тисяч книжок за програмою «єКнига»

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

Українська молодь купила вже понад 359 тисяч книжок у межах державної програми «єКнига». Загалом грошову допомогу від держави отримали понад 200 тисяч вісімнадцятирічних.

Про це повідомляє Український інститут книги (УІК).

За даними інституту, протягом трьох кварталів 2025 року молодь придбала 359 222 книги, тобто в середньому вона купувала 1 330 книжок щодня.

Найбільшою популярністю користуються книжки таких видавництв, як КСД, Vivat, BookChef, Ранок, ВСЛ, Віхола, Наша Ідея, Артбукс, Фоліо та Видавництво РМ.

До п’ятірки найпопулярніших авторів серед молодих читачів увійшли Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті.

Серед українських письменників лідирує Володимир Станчишин, на другому місці — Ілларіон Павлюк, на третьому — Андрій Сем’янків.

Нагадаємо, «єКнига» – це державна програма, яка надає грошову допомогу на книжки українською мовою для вісімнадцятирічних. Кожен, кому виповнилося 18 років, протягом року має право отримати 908,4 гривент від держави на придбання книжок. Проте кошти потрібно використати протягом трьох місяців з моменту зарахування. Можна придбати паперові, електронні та аудіокнижки у книгарнях, які включені до Переліку розповсюджувачів програм

Нагадаємо, нещодавно три бібліотеки Миколаївщини отримали у подарунок книжки на суму понад 200 тисяч гривень.

