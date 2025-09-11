Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Три бібліотеки Миколаївщини отримали у подарунок книжки на понад ₴200 тисяч

Відкриття книгарні у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Відкриття книгарні у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Три обласні бібліотеки Миколаївщини поповнилися майже тисячею нових книг українських авторів. Це сучасна література різних жанрів.

Про це повідомила 10 вересня під час брифінгу начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

За її словами, книги отримали три обласні бібліотеки.

«Від різних організацій та фізичних осіб протягом звітного періоду три обласні бібліотеки отримали у подарунок близько 1000 примірників сучасної української різножанрової літератури на суму 218 тисяч гривень», — зазначила Олена Буберенко.

Нагадаємо, що У Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

