Три бібліотеки Миколаївщини отримали у подарунок книжки на понад ₴200 тисяч

Три обласні бібліотеки Миколаївщини поповнилися майже тисячею нових книг українських авторів. Це сучасна література різних жанрів.

Про це повідомила 10 вересня під час брифінгу начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

За її словами, книги отримали три обласні бібліотеки.

«Від різних організацій та фізичних осіб протягом звітного періоду три обласні бібліотеки отримали у подарунок близько 1000 примірників сучасної української різножанрової літератури на суму 218 тисяч гривень», — зазначила Олена Буберенко.

