Книжка Артема Чапая увійшла до списку найкращих нонфікшн-видань року за версією The Washington Post
Світлана Іванченко
3:20, 02 грудня, 2025
Книжка українського письменника й військовослужбовця Артема Чапая «Звичайні люди не носять кулеметів» потрапила до списку 50 найкращих нонфікшн-книжок 2025 року за версією The Washington Post.
Добірку формувала редакція відділу Book World, до неї увійшли видання англійською мовою, опубліковані впродовж року.
Англомовне видання книги з’явилося у квітні 2025 року в американському незалежному видавництві Seven Stories Press, яке спеціалізується на нонфікшн-літературі. Переклала книгу американська перекладачка українського походження Зеня Томпкінс.
У The Washington Post відзначили, що автор вважав себе пацифістом, але не зміг залишитися осторонь, коли почалося російське вторгнення.
«Український чоловік і батько, який вважав себе пацифістом, вирішив, що не зможе жити з собою, якщо не приєднається до війни, щоб захистити свою країну від російського вторгнення. На цих сторінках він філософським поглядом дивиться на руйнування, свідком яких він став, і показує, якою є війна для тих, хто не народився воїном», — йдеться в описі на сайті.
Спершу Артем Чапай підготував цю книжку для французькомовних читачів — її видало видавництво Bayard, а переклад виконала Ірина Дмитришин. В Україні видання побачило світ у 2025 році у «Видавництві 21».
Раніше «Не народжені для війни» потрапила до короткого списку премії «Книга року ВВС 2025» у категорії «Есеїстика». Переможців оголосять 11 грудня.
