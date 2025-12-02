  • вівторок

Книжка Артема Чапая увійшла до списку найкращих нонфікшн-видань року за версією The Washington Post

Книга Артема Чапая ввійшла до списку найкращого нонфікшну року. Фото: lvivpost.netКнига Артема Чапая ввійшла до списку найкращого нонфікшну року. Фото: lvivpost.net

Книжка українського письменника й військовослужбовця Артема Чапая «Звичайні люди не носять кулеметів» потрапила до списку 50 найкращих нонфікшн-книжок 2025 року за версією The Washington Post.

Добірку формувала редакція відділу Book World, до неї увійшли видання англійською мовою, опубліковані впродовж року.

Англомовне видання книги з’явилося у квітні 2025 року в американському незалежному видавництві Seven Stories Press, яке спеціалізується на нонфікшн-літературі. Переклала книгу американська перекладачка українського походження Зеня Томпкінс.

У The Washington Post відзначили, що автор вважав себе пацифістом, але не зміг залишитися осторонь, коли почалося російське вторгнення.

«Український чоловік і батько, який вважав себе пацифістом, вирішив, що не зможе жити з собою, якщо не приєднається до війни, щоб захистити свою країну від російського вторгнення. На цих сторінках він філософським поглядом дивиться на руйнування, свідком яких він став, і показує, якою є війна для тих, хто не народився воїном», — йдеться в описі на сайті.

Спершу Артем Чапай підготував цю книжку для французькомовних читачів — її видало видавництво Bayard, а переклад виконала Ірина Дмитришин. В Україні видання побачило світ у 2025 році у «Видавництві 21».

Раніше «Не народжені для війни» потрапила до короткого списку премії «Книга року ВВС 2025» у категорії «Есеїстика». Переможців оголосять 11 грудня.

Раніше повідомлялось, що видання «Українська правда» традиційно представило рейтинг 100 відомих українських діячів за 2025 рік, які вже сьогодні формують незалежність і майбутнє України. До списку потрапили й четверо представників Миколаївської області.

