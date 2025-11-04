  • вівторок

Meridian Mykolaiv-2025: у місті пройшли поетичні читання сучасних українських авторів

У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада

1 та 2 листопада в Миколаєві відбулися поетичні читання «Meridian Mykolaiv», організовані Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

У перший день учасники відвідали чотири літературно-дискусійні події. Зокрема, поетичний блок, присвячений Миколаєву, де свої вірші читали Сашко Обрій та Альона Мовчан.

Відбулися й поетичні читання «Гра у вірші на чотири руки» за участі Євгенія Володченка (гурт «Курган & Agregat») та поетки Діни Чмуж, а також презентації книжок Мирослава Лаюка («Списки») та Оксани Забужко («Наша Європа»).

У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада

Другий день фестивалю був не менш насиченим. Публіці представили збірку поезій Ярини Чорногуз «Нічийний шафран» та роман Артема Чеха «Гра в перевдягання». Також відбулися фейлетонні читання Олександра Бойченка, творчий вечір Івана Малковича та презентація роману Андрія Любки «Вечір у Стамбулі».

Зазначається, що під час заходу відвідувачі могли придбати книги авторів, а дехто отримав їх з автографами письменників.

У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що три обласні бібліотеки Миколаївщини поповнилися майже тисячею нових книг українських авторів. Це сучасна література різних жанрів.

