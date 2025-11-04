Meridian Mykolaiv-2025: у місті пройшли поетичні читання сучасних українських авторів

У Миколаєві відбувся літературний фестиваль Meridian Mykolaiv-2025. Фото: Миколаївська міська рада

1 та 2 листопада в Миколаєві відбулися поетичні читання «Meridian Mykolaiv», організовані Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz.

У перший день учасники відвідали чотири літературно-дискусійні події. Зокрема, поетичний блок, присвячений Миколаєву, де свої вірші читали Сашко Обрій та Альона Мовчан.

Відбулися й поетичні читання «Гра у вірші на чотири руки» за участі Євгенія Володченка (гурт «Курган & Agregat») та поетки Діни Чмуж, а також презентації книжок Мирослава Лаюка («Списки») та Оксани Забужко («Наша Європа»).

Другий день фестивалю був не менш насиченим. Публіці представили збірку поезій Ярини Чорногуз «Нічийний шафран» та роман Артема Чеха «Гра в перевдягання». Також відбулися фейлетонні читання Олександра Бойченка, творчий вечір Івана Малковича та презентація роману Андрія Любки «Вечір у Стамбулі».

Зазначається, що під час заходу відвідувачі могли придбати книги авторів, а дехто отримав їх з автографами письменників.

