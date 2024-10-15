Meridian Mykolaiv: миколаївців запрошують на осінній літературний вечір

Ярина Чорногуз, Ірина Цілик, Юрій Іздрик. Афіша заходу

4 листопада до Миколаєва завітають відомі українські літератори Юрій Іздрик, Ірина Цілик та Ярина Чорногуз. Літературний вечір Meridian Mykolaiv відбудеться у кінотеатрів «Батьківщина» в рамках XV Міжнародних поетичних читань.

Про це повідомляють організатори заходу.

Під час зустрічі митці представлять твори, створені в умовах повномасштабної війни, ділячись власними переживаннями та творчими пошуками.

Організатори запрошують всіх охочих. Участь безкоштовна, але для відвідування події необхідно зареєструватися за формою.

Захід проходить за сприянням управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

Раніше у Миколаєві презентували книги-триптиху «Сива райдуга», в якій зібрані твори митця Дмитра Кременя.