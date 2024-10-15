Meridian Mykolaiv: миколаївців запрошують на осінній літературний вечір
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- Світлана Іванченко
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19:21, 15 жовтня, 2024
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4 листопада до Миколаєва завітають відомі українські літератори Юрій Іздрик, Ірина Цілик та Ярина Чорногуз. Літературний вечір Meridian Mykolaiv відбудеться у кінотеатрів «Батьківщина» в рамках XV Міжнародних поетичних читань.
Про це повідомляють організатори заходу.
Під час зустрічі митці представлять твори, створені в умовах повномасштабної війни, ділячись власними переживаннями та творчими пошуками.
Організатори запрошують всіх охочих. Участь безкоштовна, але для відвідування події необхідно зареєструватися за формою.
Захід проходить за сприянням управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.
Раніше у Миколаєві презентували книги-триптиху «Сива райдуга», в якій зібрані твори митця Дмитра Кременя.
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