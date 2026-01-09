Миколаївці зможуть скаржитися на збої зв’язку та інтернету через застосунок «Дія»
22:29, 09 січня, 2026
Миколаївці відтепер можуть повідомляти про перебої з мобільним зв’язком або інтернетом через застосунок «Дія».
Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.
У «Дії» зазначають, що такі звернення допоможуть оперативніше виявляти проблемні з покриттям ділянки та усувати технічні збої, які виникають. Щоб надіслати скаргу, необхідно виконати кілька кроків:
- відкрити застосунок «Дія»,
- на головному екрані обрати сервіс «Відсутній звʼязок»,
- надати одноразовий доступ до геолокації,
- вказати мобільного оператора та тип проблеми — відсутній інтернет, дзвінки або зв’язок загалом.
- зазначити, де саме виникає проблема — у приміщенні чи на вулиці, і чи пов’язана вона з відключенням електроенергії.
Наголошується, що заявка збережеться навіть за повної відсутності інтернету та буде автоматично надіслана після відновлення зв’язку.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який посилює вимоги до якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні.
