 Миколаївці тепер можуть скаржитися на збої зв'язку через застосунок «Дія»

  • субота

    10 січня, 2026

  • -1.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -1.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївці зможуть скаржитися на збої зв’язку та інтернету через застосунок «Дія»

Інтернет в Україні. Фото: freepik.comІнтернет в Україні. Фото: freepik.com

Миколаївці відтепер можуть повідомляти про перебої з мобільним зв’язком або інтернетом через застосунок «Дія».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

У «Дії» зазначають, що такі звернення допоможуть оперативніше виявляти проблемні з покриттям ділянки та усувати технічні збої, які виникають. Щоб надіслати скаргу, необхідно виконати кілька кроків:

  • відкрити застосунок «Дія»,
  • на головному екрані обрати сервіс «Відсутній звʼязок»,
  • надати одноразовий доступ до геолокації,
  • вказати мобільного оператора та тип проблеми — відсутній інтернет, дзвінки або зв’язок загалом.
  • зазначити, де саме виникає проблема — у приміщенні чи на вулиці, і чи пов’язана вона з відключенням електроенергії.

Наголошується, що заявка збережеться навіть за повної відсутності інтернету та буде автоматично надіслана після відновлення зв’язку.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який посилює вимоги до якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні.

Останні новини про: Дія

Романтика, триллери та детективи: Молодь придбала вже понад 359 тисяч книжок за програмою «єКнига»
У «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції
У «Дії» можна буде отримати картку платника податків
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дія

У «Дії» можна буде отримати картку платника податків
У «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції
Романтика, триллери та детективи: Молодь придбала вже понад 359 тисяч книжок за програмою «єКнига»

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

9 годин тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні