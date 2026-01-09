Миколаївці зможуть скаржитися на збої зв’язку та інтернету через застосунок «Дія»

Інтернет в Україні. Фото: freepik.com

Миколаївці відтепер можуть повідомляти про перебої з мобільним зв’язком або інтернетом через застосунок «Дія».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

У «Дії» зазначають, що такі звернення допоможуть оперативніше виявляти проблемні з покриттям ділянки та усувати технічні збої, які виникають. Щоб надіслати скаргу, необхідно виконати кілька кроків:

відкрити застосунок «Дія»,

на головному екрані обрати сервіс «Відсутній звʼязок»,

надати одноразовий доступ до геолокації,

вказати мобільного оператора та тип проблеми — відсутній інтернет, дзвінки або зв’язок загалом.

зазначити, де саме виникає проблема — у приміщенні чи на вулиці, і чи пов’язана вона з відключенням електроенергії.

Наголошується, що заявка збережеться навіть за повної відсутності інтернету та буде автоматично надіслана після відновлення зв’язку.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який посилює вимоги до якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні.