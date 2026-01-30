 Онлайн-шлюб: 300 пар зможуть одружитися в «Дії» 14 лютого

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

  • 3.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Онлайн-шлюб у День закоханих: українці зможуть одружитися в «Дії» 14 лютого

Українці зможуть одружитися в Дії у День закоханих. Ілюстративне фото: Events by DobritsaУкраїнці зможуть одружитися в Дії у День закоханих. Ілюстративне фото: Events by Dobritsa

Українці матимуть змогу зареєструвати шлюб онлайн в застосунку «Дія» у День закоханих — 14 лютого.

Про це повідомили в міністерстві юстиції України.

У відомстві пояснили, що цього року 14 лютого припадає на суботу — день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не проводиться. Втім, у Мін’юсті наголосили: право на створення сім’ї не повинно залежати від календаря, тому вирішили відкрити можливість одруження в онлайн-форматі саме цього дня.

Зазначається, що 14 лютого всі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у штатному режимі. Для онлайн-реєстрації шлюбу відкрили слоти більш ніж для 300 пар, які захочуть обрати символічну дату.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

  • зайти до застосунку «Дія»;
  • обрати бажану дату та вільний час;
  • подати заяву й отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії.

Крім того, для військовослужбовців у застосунку «Армія+» доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу з можливістю швидкого бронювання дати та часу проведення церемонії.

Раніше повідомлялось, що на порталі «Дія» можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід.

Останні новини про: Дія

У «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції
У «Дії» можна буде отримати картку платника податків
Миколаївці зможуть скаржитися на збої зв’язку та інтернету через застосунок «Дія»
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дія

Миколаївці зможуть скаржитися на збої зв’язку та інтернету через застосунок «Дія»
У «Дії» можна буде отримати картку платника податків
У «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції

«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

У Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків, —  Кім

1 година тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні