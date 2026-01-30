Онлайн-шлюб у День закоханих: українці зможуть одружитися в «Дії» 14 лютого

Українці зможуть одружитися в Дії у День закоханих. Ілюстративне фото: Events by Dobritsa

Українці матимуть змогу зареєструвати шлюб онлайн в застосунку «Дія» у День закоханих — 14 лютого.

Про це повідомили в міністерстві юстиції України.

У відомстві пояснили, що цього року 14 лютого припадає на суботу — день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не проводиться. Втім, у Мін’юсті наголосили: право на створення сім’ї не повинно залежати від календаря, тому вирішили відкрити можливість одруження в онлайн-форматі саме цього дня.

Зазначається, що 14 лютого всі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у штатному режимі. Для онлайн-реєстрації шлюбу відкрили слоти більш ніж для 300 пар, які захочуть обрати символічну дату.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

зайти до застосунку «Дія»;

обрати бажану дату та вільний час;

подати заяву й отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії.

Крім того, для військовослужбовців у застосунку «Армія+» доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу з можливістю швидкого бронювання дати та часу проведення церемонії.

Раніше повідомлялось, що на порталі «Дія» можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід.