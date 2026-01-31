У 2025 році молодь витратила майже ₴140 млн за програмою «єКнига»: що купували найчастіше

Поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Ілюстративне Фото: МикВісті

Упродовж 2025 року молодь України, витратили майже 140 мільйонів гривень у межах державної програми «єКнига». Вона придбала за рік 434 808 книжок, що в середньому становить близько 1 200 книжок щодня.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

У програмі взяли участь 300 стаціонарних книгарень та 35 інтернет-магазинів. З ними співпрацюють 370 видавництв, які пропонують понад 26 тисяч назв.

Найбільше молоді українці витратили в онлайн-книгарнях — 58,71% або 82,1 мільйонів гривень. Решта покупок припала на фізичні магазини, а саме 41,29% — 57,7 мільйонів гривень.

За даними Українського інституту книги, серед найпопулярніших книгорозповсюджувачів опинилися «Книгарня Є», Yakaboo, КСД, «Книголенд» та Readit. Лідерами серед видавництв стали КСД, Vivat, BookChef, Ранок і ВСЛ.

Абсолютна більшість покупок — 98,64% — припала на друковані книжки. Частка електронних та аудіокниг склала лише 1,36%.

Раніше повідомлялося, що серед найпопулярніших авторів у молоді в 2025 році були: Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті. Серед українських письменників лідирують Володимир Станчишин, Ілларіон Павлюк та Андрій Сем’янків.

Нагадаємо, «єКнига» — це державна програма, яка надає грошову допомогу на книжки українською мовою для вісімнадцятирічних. Кожен, кому виповнилося 18 років, протягом року має право отримати 908,4 гривень від держави на придбання книжок. Проте кошти потрібно використати протягом трьох місяців з моменту зарахування. Можна придбати паперові, електронні та аудіокнижки у книгарнях, які включені до Переліку розповсюджувачів програм.

Також раніше «МикВісті» писали, що у Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть.