Свириденко: можливість розірвати шлюб через «Дію» не збільшить кількість розлучень

Свириденко пояснила, чому «Дія» не вплине на бажання українців розлучатися. Фото: foreignukraines.com

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що впровадження послуги розлучення через застосунок «Дія» не вплине на бажання українців розривати шлюб, адже зміни стосуються лише форми подання заяви, а не самої процедури.

Про це очільниця уряду сказала під час години запитань до уряду, повідомляє «Суспільне».

— Щодо розлучень у «Дії». Ми не змінювали процедури, ми їх просто диджиталізували. Це жодним чином не впливає на бажання людей розлучатися, це просто спрощує одну частину процесу, — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 9 жовтня Кабмін схвалив постанову, яка дозволяє українцям розлучатися онлайн за допомогою «Дії». Послуга доступна для подружніх пар без неповнолітніх дітей.

Після подання заяви система автоматично перевірить дані у реєстрах, а якщо обмежень немає, шлюб буде розірвано через місяць. На порталі «Дія» також можна буде отримати витяг або повторно видати свідоцтво про розірвання шлюбу.

Як зазначав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, «взаємодія з державою буде простою та без додаткового стресу».

У 2023 році в «Дії» вже запустили онлайн-одруження — сервіс, який дозволив українцям укладати шлюб навіть на відстані. Лише за першу добу після запуску пари забронювали дати весіль на два місяці наперед.

Крім цього, Уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія».