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В Україні військові зможуть одружуватися в «Дії» поза чергою

Пара військовослужбовців. Фото: НацгвардіяПара військовослужбовців. Фото: Нацгвардія

Уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія».

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, багато військових не можуть особисто відвідати ДРАЦС, щоб одружитися. Через високий попит на цю послугу Мінцифри створило окремий запис на «Шлюб онлайн».

«Тисячі героїв і героїнь захищають нашу незалежність і не можуть приїхати в ДРАЦС, щоб одружитися. Бачимо шалений попит на послугу в «Дії» та створюємо окремий запис на «Шлюб онлайн», — зазначив він. 

Відтепер військові проходитимуть авторизацію через застосунок «Армія+», де обиратимуть функцію «Шлюб онлайн». Після цього їм відкриється можливість бронювати зручний час для одруження в «Дії».

За даними відомства, вже понад чотири тисячі пар офіційно побралися онлайн, понад 19 тисяч подали заявки, а два мільйони українців зробили пропозицію через застосунок.

Нагадаємо, що у застосунку «Дія» українці можуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.

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