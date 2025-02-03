У «Дії» зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
23:22, 03 лютого, 2025
-
У застосунку «Дія» українці зможуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні push-повідомлення в«Дії», щоб ви не губили важливу інформацію серед купи SMS у телефоні», — написав він.
Також Михайло Федоров зазначив, що в «Дії» користувачі отримуватимуть такі сповіщення:
- номери рецептів й код погашення;
- код направлення до лікарів;
- запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
У МОЗ додають, що сповіщення також зможуть надходити у месенджер Viber або СМС-повідомленнями.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.
Останні новини про: Медицина