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У «Дії» зʼявляться направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення

У «Дії» зʼявляться направлення до лікаря та рецепти на ліки. Фото: diia.gov.uaУ «Дії» зʼявляться направлення до лікаря та рецепти на ліки. Фото: diia.gov.ua

У застосунку «Дія» українці зможуть отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні push-повідомлення в«Дії», щоб ви не губили важливу інформацію серед купи SMS у телефоні», — написав він.

Також Михайло Федоров зазначив, що в «Дії» користувачі отримуватимуть такі сповіщення:

  • номери рецептів й код погашення;
  • код направлення до лікарів; 
  • запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

У МОЗ додають, що сповіщення також зможуть надходити у месенджер Viber або СМС-повідомленнями.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.

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