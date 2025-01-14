Кабмін спростив процедуру перебронювання працівників через «Дію»

Кабмін спростив процедуру бронювання працівників через портал «Дія», Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

«Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового. Також Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові», – йдеться у повідомленні.

Щоб терміново перебронювати працівників до 28 лютого, керівники повинні:

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1) Підтвердити критичність за новими критеріями

2) Анулювати попереднє бронювання працівника

3) Подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години)

Як забронювати працівника на порталі Дія?

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія

Виберіть опцію Подати заяву

Вкажіть дані кандидатів для бронювання

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте відповідає нормам

Перевірте заяву та підпишіть її

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.