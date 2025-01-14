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Кабмін спростив процедуру перебронювання працівників через «Дію»

Кабмін спростив процедуру бронювання працівників через портал «Дія», Фото: Генштаб ЗСУКабмін спростив процедуру бронювання працівників через портал «Дія», Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

«Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового. Також Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові», – йдеться у повідомленні.

Щоб терміново перебронювати працівників до 28 лютого, керівники повинні:

1) Підтвердити критичність за новими критеріями

2) Анулювати попереднє бронювання працівника

3) Подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години)

Як забронювати працівника на порталі Дія?

  • Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія
  • Виберіть опцію Подати заяву
  • Вкажіть дані кандидатів для бронювання
  • Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте відповідає нормам
  • Перевірте заяву та підпишіть її
  • Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

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