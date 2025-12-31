У «Дії» можна буде отримати картку платника податків. Фото: іслюстраційне

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що у «Дії» можна буде отримати картку платника податків.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії.Офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Михайло Федоров зазначив, що про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додадуть можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо пошкодили або втратили документ.

Нагадаємо, що у «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції.