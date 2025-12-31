 Уряд впроваджує картку платника податків в додатку «Дії»

Клуб

У «Дії» можна буде отримати картку платника податків

У «Дії» можна буде отримати картку платника податків. Фото: іслюстраційнеУ «Дії» можна буде отримати картку платника податків. Фото: іслюстраційне

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що у «Дії» можна буде отримати картку платника податків.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:

Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії.Офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Михайло Федоров зазначив, що про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додадуть можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо пошкодили або втратили документ.

Нагадаємо, що у «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції.

