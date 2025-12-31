У «Дії» можна буде отримати картку платника податків
16:00, 31 грудня, 2025
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що у «Дії» можна буде отримати картку платника податків.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
Процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:
Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії.Офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.
Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.
Михайло Федоров зазначив, що про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додадуть можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо пошкодили або втратили документ.
Нагадаємо, що у «Дії» з’явиться цифровий європротокол: оформити ДТП можна буде без поліції.
