У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки
16:22, 10 грудня, 2025
Депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства підтримала договір про грант у рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO. Йдеться про 7,2 мільйона євро грантової підтримки на сонячні електростанції, а також 7,2 мільйона євро грантової підтримки на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТ).
Таке рішення ухвалили на засіданні комісії 9 грудня, пишуть «МикВісті».
Як розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, кошти — грантові, без залучення бюджету міста.
— Ми затверджуємо договір про грант в рамках співпраці з NEFCO — це умова, без якої фінансування не може бути запущене. Після затвердження стає можливим оголошення закупівель за міжнародними правилами NEFCO, — зазначив Ігор Набатов.
Він додав, що на реалізацію проєктів потрібно щонайменше два роки.
— В даному випадку, в рамках цієї взаємодії, NEFCO як міжнародний партнер данської страни, тобто донора, фактично разом з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» реалізує відповідні проєкти на території міста Миколаєва. Суми визначаються в рамках угод про взаємодію та меморандумів, які підписуються між Миколаївською міською радою та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та NEFCO. І ця сума була визначена як така, що може бути виділена в рамках реалізації даних проєктів [...] Зазвичай на реалізацію таких проєктів йде мінімум два роки, — наголосив Ігор Набатов.
Що таке ІТП?
Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це автоматизований пристрій, який встановлюється в будівлі й керує подачею тепла. Він може:
- регулювати температуру залежно від погоди (зовнішнього температурного графіка),
- забезпечувати більш рівномірне тепло,
- економити енергію,
- забезпечувати гаряче водопостачання з теплообмінником,
- мати вбудований лічильник тепла.
Як працює індивідуальний теплопункт?
Індивідуальний теплопункт отримує тепло від міської мережі, але сам «вирішує», скільки тепла потрібно подати в будинок. Він оснащений датчиками температури, регуляторами тиску та насосами. Завдяки цьому тепло подається рівномірно, а мешканці не страждають від перегріву чи холоду.
Чому ІТП допомагає економити гроші?
ІТП дозволяє споживати стільки тепла, скільки дійсно потрібно. Якщо на вулиці потеплішало — система автоматично зменшить подачу. Це допомагає уникати перевитрат і знижує платіжки на 15-30% залежно від сезону.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
