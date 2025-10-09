  • четвер

У Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень

Псевдобанкіри ошукали жительку Миколаєва на ₴115 тисяч. Фото: pixabayПсевдобанкіри ошукали жительку Миколаєва на ₴115 тисяч. Фото: pixabay

На Миколаївщині дві мешканки Первомайського району стали жертвами шахраїв та втратили загалом близько 35 тисяч гривень.

Як повідомили у Первомайському районному відділі поліції, 22-річна жителька Первомайська звернулася із заявою про те, що невідомі заволоділи її грошима. У месенджері вона отримала повідомлення від нібито родича з проханням терміново позичити кошти. Не перевіривши достовірність інформації, дівчина переказала 7 тисяч гривень. Згодом з’ясувалося, що акаунт зламали, а повідомлення насправді надсилали шахраї.

Ще однією жертвою аферистів стала 50-річна мешканка Кривоозерської громади. У соцмережі вона натрапила на допис про нібито виплату державної фінансової допомоги. Перейшовши за фішинговим посиланням, жінка ввела свої персональні дані та реквізити банківської картки для нібито авторизації. Після цього з її рахунку зникло 28 тисяч гривень.

Поліція закликає громадян бути обережними, не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити конфіденційну інформацію на сумнівних ресурсах і перевіряти будь-які прохання про фінансову допомогу, навіть якщо вони надходять від знайомих.

Нагадаємо, раніше У Миколаєві жінка втратила понад 63 тисячі гривень через фейковий чат-бот банку.

