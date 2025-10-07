У Миколаєві жінка втратила понад 63 тисячі гривень через фейковий чат-бот банку . Фото: Getty Images

У Миколаєві 49-річна жінка стала жертвою шахрайства, спілкуючись із фейковим чат-ботом нібито служби підтримки її банку. Внаслідок дій зловмисників вона втратила 63 500 гривень.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, потерпіла намагалася переказати гроші з однієї картки на іншу. Коли під час операції сталася помилка, жінка вирішила звернутися до служби підтримки через месенджер, посилання на який знайшла у пошуковику.

Під час спілкування у чат-боті «представники банку» почали надсилати їй повідомлення з проханням вказати особисті дані. Після виконання усіх інструкцій з рахунку жінки зникли понад 63 тисячі гривень, після чого її банківську картку було повністю заблоковано.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, та вживають заходів для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаївській області житель Кривоозерської громади став жертвою шахраїв, намагаючись придбати автомобіль через інтернет. У результаті чоловік втратив понад 290 тисяч гривень.