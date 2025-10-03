  • пʼятниця

Клуб

Намагався купити авто з-за кордону: мешканець Кривоозерщини втратив майже ₴300 тисяч

Мешканець Кривоозерщини втратив майже ₴300 тисяч, намагаючись купити автівку з-за кордону. Фото: DepositphotoМешканець Кривоозерщини втратив майже ₴300 тисяч, намагаючись купити автівку з-за кордону. Фото: Depositphoto

У Миколаївській області житель Кривоозерської громади став жертвою шахраїв, намагаючись придбати автомобіль через інтернет. У результаті чоловік втратив понад 290 тисяч гривень.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, потерпілий знайшов в онлайн-мережі оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic. Продавець запевнив, що машину доставлять з-за кордону, однак для цього необхідно сплатити кошти за «митні послуги», сертифікати та перевезення. Довірившись шахраєві, чоловік переказав на вказаний рахунок 294 тисячі гривень. Після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а оголошення зникло з платформи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Миколаєві шахраї, представившись співробітниками мобільного оператора, ошукали 44-річну жінку та викрали з її банківського рахунку 117 тисяч гривень.

