117 тисяч гривень за «поновлення SIM-картки»: у Миколаєві шахраї ошукали жінку

Ілюстраційне фото: ua.depositphotos.com

У Миколаєві шахраї, представившись співробітниками мобільного оператора, ошукали 44-річну жінку та викрали з її банківського рахунку 117 тисяч гривень.

За даними поліції Миколаївщини, потерпіла отримала у месенджері повідомлення нібито від оператора з вимогою «поновити дію» SIM-картки. Виконавши інструкції та перейшовши у мобільний застосунок, жінка одразу втратила доступ до свого номера.

Коли вона звернулася до сервісного центру й відновила SIM-картку, з’ясувалося, що її месенджери заблоковані. Тим часом шахраї отримали доступ до особистих даних потерпілої і переказали кошти з її картки на інші банківські рахунки.

За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція закликає громадян бути обережними та не переходити за підозрілими посиланнями, не повідомляти стороннім особисті дані чи коди доступу.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині шахрай ошукав чоловіка на понад 130 тисяч гривень.

