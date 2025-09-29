Перевів гроші на «резервний рахунок»: на Миколаївщині шахрай ошукав чоловіка на понад ₴130 тисяч

На Миколаївщині шахрай ошукав чоловіка на понад ₴130 тисяч. Фото: Getty Images

54-річний житель Вільнозапорізької громади Баштанського району став жертвою телефонного шахрая та втратив понад 130 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

За словами потерпілого, з серпня по вересень йому неодноразово телефонував чоловік, який представлявся працівником служби безпеки банку. Псевдобанкір переконував, що з рахунку клієнта намагаються викрасти кошти, а для «захисту» необхідно переказати гроші на «резервні» картки, реквізити яких він надав. Врешті чоловік погодився та перерахував аферисту через мобільний додаток понад 130 тисяч гривень.

Нині поліцейські Баштанського райвідділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Миколаєві жінка втратила 76 тисяч гривень через посилання від пвсевдопокупця.