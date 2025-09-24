  • четвер

У Миколаєві жінка втратила 76 тисяч гривень через посилання від пвсевдопокупця

У Миколаєві 41-річна місцева жителька стала жертвою шахрайської схеми та втратила 76 тисяч гривень.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, жінка розмістила оголошення про продаж взуття на одній з інтернет-платформ. Згодом їй написав псевдопокупець, який надіслав посилання нібито для підтвердження замовлення. Перейшовши за ним, потерпіла ввела особисті дані та реквізити банківської картки для отримання оплати. Після цього з її рахунку кількома транзакціями зникли всі кошти.

Наразі зі заявою до поліції звернулася сама постраждала. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — «Шахрайство». Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Первомайську шахрай ошукав пенсіонера на 116 тисяч гривень, представившись працівником банку.

