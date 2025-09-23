У Первомайську шахрай ошукав пенсіонера на 116 тисяч гривень, представившись працівником банку. Фото: Deepositphoto

У Первомайському районі правоохоронці розслідують випадок шахрайства, в результаті якого зловмисник ошукав пенсіонера на суму понад 116 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції Миколаївщини, до них звернувся 57-річний чоловік та повідомив, що йому зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Шахрай запевнив потерпілого, що до його рахунку отримали доступ сторонні особи, і запропонував перевести кошти на «безпечний рахунок». Під час розмови пенсіонер повідомив аферисту конфіденційні дані свого рахунку, після чого зловмисник заволодів його заощадженнями.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Поліція продовжує заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.

