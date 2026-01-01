Шукала підробіток в інтернеті: на Миколаївщині підліток перерахувала гроші матері аферистам

У Первомайську підліток перерахувала гроші матері аферистам. Фото: Департамент Кіберполіції, для ілюстрації

У Первомайську, що на Миколаївщині, підліток шукала в інтернеті підробіток і відгукнулася на пропозицію отримувати гроші за перегляд відео та лайки. Але вона натрапила на шахраїв, через що родина втратила майже 50 тисяч гривень.

До поліції Миколаївської області звернулася 35-річна жінка. Вона розповіла, що з початку її донці пообіцяли прості завдання й швидкі гроші. А згодом написали, що для більшого заробітку потрібно переказати певну суму.

Користуючись телефоном матері, дівчина перейшла за посиланням і ввела дані для входу в банківський акаунт. Після цього шахраї отримали доступ до картки та переказали всі гроші собі. Зв’язок із так званим «роботодавцем» одразу зник.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та шукають причетних до злочину.

Раніше у поліції повідомляли, що у Березанській громаді жінка також стала жертвою шахраїв, намагаючись отримати соціальну допомогу. Вона в одній із соцмереж побачила оголошення про нібито виплату допомоги. Перейшовши за посиланням, жінка залишила свій номер телефону. Згодом їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив, що її гроші «під загрозою».