 Шахрайство на Миколаївщині

Клуб

На Миколаївщині жінку ошукали на понад ₴88 тисяч, пообіцявши соціальну допомогу

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.comШахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Березанській громаді Миколаївщини 42-річна жінка стала жертвою шахраїв, намагаючись отримати соціальну допомогу.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За словами потерпілої, в одній із соцмереж вона побачила оголошення про нібито виплату допомоги. Перейшовши за посиланням, жінка залишила свій номер телефону. Згодом їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив, що її гроші «під загрозою».

Під приводом «захисту коштів» чоловік попросив назвати дані банківської картки та пароль. Після цього з рахунку жінки зникли понад 88 тисяч гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» та встановлює осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними: не переходити за підозрілими посиланнями, не повідомляти дані банківських карток і не довіряти дзвінкам від «працівників банку». У разі шахрайства радять негайно заблокувати картку та звернутися до поліції за номером 102.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці розшукують зловмисників, які ошукали 50-річну жінку, викравши з її карток 130 тисяч гривень.

Також у Миколаєві шахраї виманили 380 тисяч гривень у 76-річної жінки під приводом «уникнення кримінальної відповідальності».

