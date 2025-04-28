У Миколаєві повністю відкопали підземний хід в ліцеї Аркаса: в UNOPS кажуть, що скоригують проєкт, але несуттєво

Будівля ліцею імені Аркаса. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві в будівлі ліцею імені Миколи Аркаса відкопали підземний хід на рівні фундаменту, знайдений під час протиаварійних робіт. У UNOPS повідомили, що знахідка частково скоригує проєкт, але не суттєво.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіли в організації.

— Арка справді наскрізна, як видно на фото. Її виявили у ході робіт із підготовки до влаштування укриття. Проєкт трохи скоригують, але загалом ця знахідка не впливає суттєво на хід робіт, — повідомили в UNOPS.

Фахівець із комунікацій Михайло Туряниця уточнив, що знахідка на роботу фахівців не впливає і вони продовжують поглиблювати простір.

— Щодо контексту підготовки: ми копаємо і поглиблюємо простір під будівлею, аби там створити укриття. На фото ви бачите приміщення першого поверху, де ведуться ці роботи, — сказав Михайло Туряниця.

Експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк, який напередодні опублікував фотографії «склепіння» в ліцеї, розповів, що його довжина трохи більше метру і він веде у сусідню секцію фундаменту.

Підземний хід в ліцеї імені Аркаса. Фото: Євген Гомонюк Підземний хід в ліцеї імені Аркаса. Фото: Євген Гомонюк Підземний хід в ліцеї імені Аркаса. Фото: Євген Гомонюк

— Думаю, це інженерний елемент для будівництва. Важко щось коментувати з цього приводу, тому що робота ще не завершена. Класно, що ми дізнались, що там таке є, але це не суперсенсація. Це просто підземна арка, яка виконує інженерну функцію, — пояснив у коментарі «МикВісті» Євген Гомонюк.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Реклама

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року.