Під час реставрації ліцею імені Аркаса в Миколаєві виявили нові пошкодження та історичні деталі

Відновлений фасад ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

У Миколаєві триває реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Після демонтажу старого оздоблення та розкриття конструкцій фахівці виявили пошкодження окремих елементів будівлі, які не можна було встановити під час початкового обстеження.

Про це повідомили на сторінці UNOPS Ukraine and East Europe у Facebook.

У дописі йдеться про те, що стан окремих конструкцій потребував додаткових інженерних рішень. Зокрема, частина історичних дерев’яних міжповерхових перекриттів виявилася критично пошкодженою через тривалий вплив вологи та шкідників. Їх замінили новими конструкціями із застосуванням сталевих двотаврів.

Через незадовільний стан окремих ділянок будівлі фахівцям також довелося демонтувати нестабільні конструкції, відновлювати мурування, ін’єктувати тріщини та додатково підсилювати несучі елементи.

Водночас під час реставрації в будівлі знаходять автентичні елементи. Зокрема, у приміщенні під актовою залою виявили оригінальне перекриття, підсилене металевими швелерами. Також фахівці знайшли закладені дверні прорізи між навчальними класами. Це свідчить про те, що раніше частина приміщень була прохідною.

Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPS Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPS

На даху ліцею вже розпочали монтаж основного купола. Його геометрію та пропорції відтворюють відповідно до історичного вигляду будівлі.

Втрачені архітектурні елементи відтворюють за допомогою матриць, виготовлених зі збережених оригінальних деталей. Зокрема, капітелі виконують в стилі іонічного ордера з характерними волютами.

Для відновлення кладки фасаду використовують ракушняк. Чорнові шари виконують із білого каменю, а чистове фасадне мурування — з ракушняка жовтого відтінку, характеристики якого подібні до автентичного каміння.

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Під час реставрації фасаду також намагаються зберегти природний вигляд каменю. Його очищують вручну, без використання хімічних речовин і піску. Як зазначають у UNOPS, каміння первинної кладки має неоднорідний відтінок через природні властивості ракушняка.

«Реставрація історичної будівлі — це завжди робота з невідомим», — зазначили в дописі.

Наразі роботи у ліцеї тривають одночасно на кількох напрямках, від конструктивного підсилення та проведення інженерних мереж до облаштування безпечного простору, внутрішніх робіт і відновлення пошкоджених або втрачених історичних елементів.

Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPS Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPS

Нагадаємо, в будівлі ліцею імені Миколи Аркаса минулого року під час протиаварійних робіт на рівні фундаменту виявили підземний хід. Наразі арку планують укріпити та зберегти її автентичний вигляд, а також використовувати як додатковий прохід до укриття.

Крім того, в ліцеї підрядник завершив будівництво укриття площею близько 714 квадратних метрів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві планують завершити у 2027 році».

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).