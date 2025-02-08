«Миколаївоблтеплеонерго» щомісяця видає близько 10 млн літрів безкоштовної питної води
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- Даріна Мельничук
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11:03, 08 лютого, 2025
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У Миколаєві станції видачі безкоштовної очищеної води ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» видають близько 10 мільйонів літрів води на місяць.
Про це розповів директор підприємства Микола Логвінов під час брифінгу 6 лютого, пишуть «МикВісті».
За його словами, підприємство має найбільшу мережу, яка видає на місяць близько 10 мільйонів літрів води, однак може надавати більше.
«Наша мережа може забезпечити всю потребу питної води міста Миколаєва. У нас на сьогодні найбільша мережа і по кількості, і по обʼємам видачі води. Ми видаємо на місяць біля 10 мільйонів літрів води, а фактично можемо видавати біля 30 мільйонів літрів води», — каже Микола Логвінов.
Раніше директор «Миколаївоблтеплоенерго» розповідав, що обслуговування 82 точок видачі питної води обходиться в 2,8 мільйона гривень на місяць. На рік ця сума сягає більше 30 мільйонів гривень.
Нагадаємо, новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води.
Будівництво нового водогону розпочали на початку 2025 року, після майже трьох років відсутності питної води у Миколаєві. Вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.
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Водогін для Миколаєва
З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.
Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.
Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.
Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».
Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.
Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.
Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.
А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.
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