Утримання точок видачі питної води «Миколаївоблтеплоенерго» коштує ₴2,8 млн на місяць: їх кількість планують збільшувати

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Обслуговування 82 точок видачі питної води комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» обходиться в 2,8 мільйона гривень на місяць. На рік ця сума сягає більше 30 мільйонів гривень.

Про це повідомив директор комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу 6 лютого, пишуть «МикВісті».

— Обслуговування точок обходиться біля 2 мільйони 800 тисяч гривень на місяць. Це матеріали, зарплата, паливо та інше. Тобто собівартість води 26-27 копійок, – сказав Микола Логвінов.

Водночас, додав він, у планах підприємства збільшити кількість точок видачі питної води по місту.

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— Є у нас така ідея – збільшити кількість точок. Ми зробили аналіз по місту Миколаєву, де точок більше, де менше. Це було прорахування усіх точок, які є в місті, не тільки наших. Ми зараз замовили у донора 5 станцій. Це перша історія, – сказав він.

Нагадаємо, новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води.

Будівництво нового водогону розпочали на початку 2025 року, після майже трьох років відсутності питної води у Миколаєві. Вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.