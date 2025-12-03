  • четвер

Миколаївці набрали майже 100 млн літрів безкоштовної води в бюветах з початку року

Миколаївці набрали понад 7,8 млн літрів безкоштовної води. Фото: «МикВісті»Миколаївці набрали понад 7,8 млн літрів безкоштовної води. Фото: «МикВісті»

У листопаді мешканці Миколаєва набрали понад 7,8 мільйона літрів очищеної води у бюветах, які облаштовали на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Зазначається, що загалом з початку цього року видали майже 99,5 мільйонів літрів води.

Нині в місті працює 79 пунктів видачі води в усіх районах Миколаєва. Їхнє технічне обслуговування, планові роботи та контроль якості забезпечують фахівці підприємства. Воду можна набрати щодня з 05:00 до 24:00.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, у Миколаєві перевірили десять пунктів безкоштовної видачі питної води та виявили два, де вода не відповідає встановленим нормам для споживання.

Читайте також статтю «МикВісті» «Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?».

