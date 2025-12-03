Миколаївці набрали майже 100 млн літрів безкоштовної води в бюветах з початку року

Миколаївці набрали понад 7,8 млн літрів безкоштовної води. Фото: «МикВісті»

У листопаді мешканці Миколаєва набрали понад 7,8 мільйона літрів очищеної води у бюветах, які облаштовали на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Зазначається, що загалом з початку цього року видали майже 99,5 мільйонів літрів води.

Нині в місті працює 79 пунктів видачі води в усіх районах Миколаєва. Їхнє технічне обслуговування, планові роботи та контроль якості забезпечують фахівці підприємства. Воду можна набрати щодня з 05:00 до 24:00.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

