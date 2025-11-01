У Миколаєві в двох пунктах видачі знайшли воду, яка не відповідає нормам

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві перевірили десять пунктів безкоштовної видачі питної води та виявили два, де вода не відповідає встановленим нормам для споживання.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

За результатами лабораторних досліджень, два зразки питної води не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Порушення зафіксували за такими адресами:

вулиця Шевченка, 58 — за мікробіологічними показниками: загальне мікробне число становило 60 КУО/см³ при нормі ≤50 КУО/см³, ентерококи — 4 КУО/100 см³ (норма — не допускається);

вулиця Велика Морська, 27 — за водневим показником (pH): 6,3 при нормі 6,5–9,0.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.