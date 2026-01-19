Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Люди наповнюють пляшки на пунктах видачі питної води 19 січня. Фото: МикВісті

У Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це у коментарі «МикВісті» розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Роман Возняк.

На нестабільну роботу безоплатних точок видачі води мешканці скаржаться вже більше тижня. З такими зверненнями миколаївці з різних районів міста звертаються до редакції «МикВісті».

Місцева жителька Анна розповіла, що на розі вулиць 9-ї Військової та Екіпажної (Володарського) ситуація з точкою видачі води вже понад тиждень залишається складною: вода там або повністю замерзає, або тече з дуже слабким напором. Подібні проблеми, за її словами, є і на пункті біля школи №13.

Мешканка Заводського району Марина зазначає, що обійти кілька точок у пошуках працюючої — звична ситуація.

— Учора я весь вечір обходила точки, намагаючись знайти хоча б одну без черги у 20 людей. У такі морози вода замерзає прямо в трубах. Приходиш зранку перед роботою — все замерзло, приходиш увечері після роботи — знову те саме, — розповіла вона.

Через мороз льодом вкриваються не лише труби, а й самі апарати та територія навколо них. Мешканка Олена у зверненні до контакт-центру при Миколаївській міській раді поскаржилася на стан точки видачі води на вулиці Передовій, 69-к. За її словами, до неї практично неможливо підійти.

— Усе навколо вкрито льодом, — зазначила жінка.

Замерзлі крани на одному з пунктів безоплатної видачі питної води у Миколаєві, 19 січня. Фото: МикВісті

Схожа ситуація і на точках видачі води в інших комунальних підприємствах. Так, на точці від КП «ДЕЗ «Пілот» біля коледжу №39 імені Ю.І. Макарова, що на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській), 6 кореспондентам «МикВісті» місцеві розповіли, що проблеми виникають і з самим обладнанням: замерзають корпуси апаратів та кнопки, через що набрати воду стає неможливо.

Проблему замерзання точок видачі води пов’язують насамперед із низькими температурами та відключеннями електроенергії.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк розповів, що особисто об’їжджав пункти видачі води з 18:00 до 23:00 та зафіксував, що за обліком усі вони працювали, однак фактично ситуація на окремих точках залишається складною.

За його словами, найбільше проблем виникає на пунктах, облаштованих на відкритій території або при школах, де труби виходять із землі просто на вулиці. Саме в цих місцях вода перемерзає. Навіть після встановлення керамічних обігрівальних дротів крани працюють лише за умови постійної наявності електроенергії. Коли світло зникає, система знову замерзає, а після відновлення живлення потрібно близько 40 хвилин, щоб її розморозити.

— Обігрівальні дроти дають ефект, але тільки тоді, коли є електроенергія. При відключеннях усе знову замерзає, — пояснив він.

Один з пунктів безоплатної видачі питної води у Миколаєві, 19 січня. Фото: МикВісті

Натомість точки видачі води, які належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», зазвичай розміщені на бойлерних, де вода підігрівається від приміщень. Саме тому, за словами посадовця, вони працюють стабільніше, і містянам радять користуватися насамперед ними.

Варіант підключення кожної точки до генератора у мерії вважають нереалістичним, оскільки у місті налічується близько 260 пунктів видачі води, і для кожного з них потрібен окремий генератор та людина для обслуговування. Також розглядалася можливість перенесення окремих точок у приміщення шкіл, однак цьому можуть завадити вимоги щодо безпеки та організації навчального процесу.

— Я такий самий мешканець міста і так само ходжу по воду. На цьому етапі найкраще рішення — користуватися точками облтеплоенерго. Якщо є дієві пропозиції, які можна швидко реалізувати, ми готові їх розглядати, — зазначив Роман Возняк.

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» заявив, що масових проблем з роботою точок підприємства немає. За його словами, на балансі облтепло перебуває 79 точок видачі води, з яких 28 працюють постійно — у цілодобовому режимі.

— На всіх 79 точках у нас є акумулятори. Зазвичай їх вистачає на 3–4 години роздачі води. Коли є централізоване електропостачання, ці станції встигають підзарядитися, — пояснив він.

Жителі міста набирають воду на пункті безоплатної видачі 19 січня. Фото: МикВісті

Проте близько 50 точок наразі працюють за графіками погодинних відключень світла. Водночас, за словами Миколи Логвінова, підприємство додатково залучить близько 30 малих генераторів, які не зможуть забезпечити виробництво води, але дозволяють організувати її видачу після того, як вода була заздалегідь накопичена.

— Коли з’являється електроенергія, точка виробляє певний запас води, а потім може працювати автономно на видачу. Наші бригади орієнтуються на графіки, запускають ці точки і рухаються далі по маршруту, — зазначив директор підприємства.

Він також заявив, що не спостерігає ажіотажу на точках видачі води, про який пишуть у соцмережах.

— Протягом 2 днів наші бригади працювали з 8:00 до 21:00. Жодних масових черг чи критичних ситуацій ми не фіксували. Коли є електроенергія, люди спокійно набирають воду, — сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, у Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» також працює 24 пункти видачі питної води на базі ДЕЗ «Пілот».