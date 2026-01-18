У Миколаєві працює 28 пунктів видачі води на базі облтеплоенерго

У Миколаєві працює 28 точок безкоштовної видачі очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївоблтеплоенерго».

Отже, працюють наступні пункти видачі води:

Інгульський район:

пров. Полярний, 2-к

вул. Миколаївська, 34-б

вул. Миколаївська, 5-а

вул. Херсонське шосе, 40-к

вул. Передова, 69-к

вул. Космонавтів, 144-к

Заводський район:

вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-а

вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-а

вул. Біла, 71

вул. Дачна, 7-б

вул. Курортна, 11-а

Корабельний район:

просп. Корабелів, 2-а

просп. Богоявленський, 325/4

вул. Самойловича, 30-д

вул. Медиків, 8-к

вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

вул. Ігоря Бедзая, 215-д

просп. Центральний, 267

просп. Героїв України, 13-г

просп. Героїв України, 21-а

просп. Героїв України, 79-г

просп. Героїв України, 91-к

вул. Архітектора Старова, 10-к

вул. Малко-Тирнівська, 1-а

«Слід зазначити, що робота точок залежить від наявності електроенергії та підпадає під ГПВ. Тому ситуація постійно змінюється», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Миколаєві під час блекауту лише 42 зі 114 пунктів видачі очищеної води мають технічну можливість працювати.

Як повідомив директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий, на балансі підприємства перебувають 114 пунктів видачі води та 41 свердловина.

Зазначимо, що графік розвозу води трамваєм та тролейбусом за посиланням. Крім того, у Миколаєві працює 24 пункти видачі питної води на базі ДЕЗ «Пілот».