У Миколаєві та області 24 січня ввели аварійні відключення світла та оновили графіки

Люди в блекаут заряджають телефони в одному з магазинів Миколаєва, фото «МикВісті»

У Миколаєві та області з 12:59 24 січня ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Водночас продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, однак їх також оновили до 22:00 — переглянути свою чергу можна за посиланням.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

