У департаменті ЖКГ Миколаєва сподіваються, що колапсу через відключення світла не буде

Директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний (ліворуч) та заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов (праворуч), фото: МикВісті

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва сподівається, що місто впорається з перебоями світла: теплопостачальники стежать за температурою в мережах, а ключові об’єкти обладнані генераторами та паливом.

Як заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний під час брифінгу сьогодні, 22 січня, колапсу в комунальній сфері, як у Києві, не буде, пишуть «МикВісті».

— Комунальники роблять усе можливе. Навіть зараз у місті є тривалі відключення світла. Наші теплопостачальники планують включення генераторів і розраховують температурний режим, щоб мережі не замерзли. Тобто при зміні графіків вони підлаштовуватимуть свою роботу. Я не думаю, що, якщо не станеться чогось серйозного, ми не впораємося з містом. Все буде нормально, тепло в будинках буде, а з іншими проблемами якось впораємось. Підприємства мають запаси палива, ми до цього готувалися і резерви є, — сказав Дмитро Бездольний.

За словами посадовця, у разі погіршення ситуації місто може перейти в так званий «режим виживання», хоча критичні об’єкти забезпечені резервним живленням.

— Дивіться, у нас і минулі роки, скажімо так, затверджений температурний режим був знижений, тому що, ну, доволі важко підтримувати там комфортні умови в помешканнях по таких умовах праці. Тож усе знову залежатиме від обставин. Якщо зовнішні умови дозволятимуть, показники будуть кращими. Якщо ні, то це буде режим виживання. Усі підприємства обладнані генераторами, мають запаси пального, забезпечені ключові об’єкти — це водопостачання, підкачка води, основні насосні станції, котельні та інше. Так само готові й перевізники побутових відходів. Тобто місто не повинно якось постраждати. Когенерація працює: поки не всюди є можливість віддавати надлишкову електроенергію в мережу, але для власних потреб вона вже використовується. Наразі в роботу введено близько 70% таких установок, — додав Дмитро Бездольний.

Раніше перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що у Миколаєві готові до можливих перебоїв з електропостачанням. Зокрема перевіряють пункти незламності.

Станом на сьогодні регіон отримав команду на відключення 10 черг за графіками аварійних відключень, які накладаються на планові обмеження. Це, за словами Віталія Кіма, пов’язано з перевантаженням мереж та проблемами з транзитом електроенергії із західних регіонів України на схід, зокрема імпортованої електроенергії.

Раніше Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.