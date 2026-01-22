«Дві години світла на добу»: в мерії Миколаєва розповіли чи готові до тривалих відключень світла

Миколаїв готується до відключень електроенергії, архівне фото: МикВісті

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що у Миколаєві готові до можливих перебоїв з електропостачанням. Зокрема перевіряють пункти незламності.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Як відомо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Як заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

— У нас є плани та готовність відкривати пункти незламності. Усі пункти, як комунальні, так і некомунальні нанесені на карту. Ми перевірили їх буквально вчора, а сьогодні до кінця дня адміністрації нададуть підтвердження їхньої готовності. Такі доручення є регулярними. Ми не чекаємо, поки хтось дасть окрему вказівку. Це не через чиїсь заяви, а через те, що росіяни б’ють по енергосистемі. Обстріли можливі будь-якої миті з першого дня повномасштабної війни, тому ми маємо бути готовими. Міський голова постійно на цьому наголошує. Наскільки це можливо, ми готуємося, адже бути готовими абсолютно до всього — неможливо, — сказав Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Пункт незламності, архівне фото: МикВісті

За словами Віталія Лукова, у разі перебоїв з електропостачанням електротранспорт не зможе працювати стабільно.

— Регіональна й державна влада однозначно роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки війни, однак повністю ліквідувати їх неможливо. Якщо виникатимуть перебої з електропостачанням, електротранспорт, звісно, не зможе працювати стабільно, адже він залежить від електроенергії. Навіть з урахуванням того, що частину тролейбусів можна заряджати від генераторів і вони мають автономний хід, узимку така генерація є менш ефективною: акумулятори працюють на 30–40% гірше, ніж улітку. Тож як можна пообіцяти людям у Матвіївці регулярне транспортне сполучення? Це було б нечесно, — додав Віталій Луков.

Він додав, що Миколаїв «робить усе можливе», щоб зменшити наслідки відключень електроенергії, проте міська влада не може впливати на самі графіки.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, архівне фото: МикВісті

— Тому що це війна, тому що є виродок. Ми не можемо жити на хайпі, маємо бути відвертими й поступово привчати до цього людей: до чесності, правди й відкритості. Саме так ми стаємо сильнішими. Місто Миколаїв намагається зробити максимум, щоб мінімізувати наслідки можливого посилення графіків відключень, однак, так само як і державна влада, не впливає на ці графіки. Вони залежать виключно від об’єктивного стану енергосистеми та її здатності витримувати удари. За цим стоїть робота конкретних людей, які, на жаль, інколи гинуть через перенавантаження. Тому що хтось каже, що йому некомфортно жити, а когось заставляють понаднормово працювати через це, — резюмував Віталій Луков.

Нагадаємо, станом на сьогодні регіон отримав команду на відключення 10 черг за графіками аварійних відключень, які накладаються на планові обмеження. Це, за словами Віталія Кіма, пов’язано з перевантаженням мереж та проблемами з транзитом електроенергії із західних регіонів України на схід, зокрема імпортованої електроенергії.

Раніше Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.