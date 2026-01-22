 Готуйтеся до гіршого сценарію, — Кім закликав не протестувати через відключення світла

Клуб

Готуйтесь, електрики це не додасть, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла.

Про це він написав у соціальній мережі Threads.

За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

— Прогноз по електриці поганий! Так що готуйтесь! Перекриття доріг електрики не додасть! А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж звʼязку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію! Самі теж готуємось, — зазначив Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім вже заявляв, що ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною.

