У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

ДТП у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїДТП у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Упродовж 2025 року на території Миколаєва зафіксували 1 950 дорожньо-транспортних пригод.

Про це йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит «МикВісті».

За даними правоохоронців, у 24 аваріях були загиблі, ще у 501 ДТП — травмовані. Загалом внаслідок дорожніх аварій у місті за рік загинули 28 людей, ще 625 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Окремо в поліції надали статистику щодо аварій за участі пішоходів. Таких ДТП у 2025 році сталося 177. За рік загинули 13 осіб, а 168 людей були травмовані.

Статистика поліції щодо ДТП у Миколаєві упродовж 2025 рокуСтатистика поліції щодо ДТП у Миколаєві упродовж 2025 року

Нагадаємо, що у Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід. Аварія сталася ввечері 10 січня. За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Також у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.

International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко

Юлія Бойченко
новини
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

Катерина Середа

Катерина Середа
