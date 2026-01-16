У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

ДТП у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Упродовж 2025 року на території Миколаєва зафіксували 1 950 дорожньо-транспортних пригод.

Про це йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит «МикВісті».

За даними правоохоронців, у 24 аваріях були загиблі, ще у 501 ДТП — травмовані. Загалом внаслідок дорожніх аварій у місті за рік загинули 28 людей, ще 625 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Окремо в поліції надали статистику щодо аварій за участі пішоходів. Таких ДТП у 2025 році сталося 177. За рік загинули 13 осіб, а 168 людей були травмовані.

Статистика поліції щодо ДТП у Миколаєві упродовж 2025 року

Нагадаємо, що у Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід. Аварія сталася ввечері 10 січня. За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Також у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.