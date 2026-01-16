У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей
17:48, 16 січня, 2026
-
Упродовж 2025 року на території Миколаєва зафіксували 1 950 дорожньо-транспортних пригод.
Про це йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит «МикВісті».
За даними правоохоронців, у 24 аваріях були загиблі, ще у 501 ДТП — травмовані. Загалом внаслідок дорожніх аварій у місті за рік загинули 28 людей, ще 625 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Окремо в поліції надали статистику щодо аварій за участі пішоходів. Таких ДТП у 2025 році сталося 177. За рік загинули 13 осіб, а 168 людей були травмовані.
Нагадаємо, що у Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід. Аварія сталася ввечері 10 січня. За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.
Також у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
