У Кремлі заявили, що під час зустрічі з Віткоффом окрім мирного плану отримали ще чотири документи

Переговори США та Росії у Кремлі, 2 грудня. Фото: ТАСС

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що після переговорів із представниками США компроміс щодо завершення війни проти України поки що не знайшли. Також, за його словами, окрім американського «мирного плану», Москва отримала чотири додаткові документи.

Про це стало відомо під час пресконференції Юрія Ушакова.

За інформацією Кремля, переговори Володимира Путіна з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером тривали майже п’ять годин. Там також зазначають, що під час зустрічі сторони обговорювали «саме суть американських пропозицій, а не конкретні формулювання мирного плану».

Помічник президента РФ уточнив, що Москва висловила «критичне і навіть негативне ставлення» до частини цих пропозицій, хоча водночас з деякими пунктами плану Кремль вже готовий погодитися. Юрій Ушаков наголосив, що територіальне питання стало найбільш важливим для обох сторін переговорів.

— Поки що компромісного варіанту знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам не підходять, — зазначив він.

Представник російської сторони також заявив, що окрім початкового варіанту американського мирного плану, Кремль також отримав ще чотири додаткові документи. Їхній зміст він так і не розкрив.

Окрім теми війни, на зустрічі, за словами Юрія Ушакова, сторони обговорювали перспективи економічної співпраці між Росією та США.

Щодо можливої особистої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа, Ушаков заявив, що вона наразі не планується.

— Можливість зустрічі Путіна і Трампа буде залежати від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання, — сказав він.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».