Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині, — ЗМІ

За даними джерела Reuters у Генштабі ЗСУ, наразі внаслідок контратак Росії Україна втратила понад 40% території Курської області, над якою встановила контроль із серпня.

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в українському Генштабі, пише УП.

— Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору, — розповіло журналістам джерело.

Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового зараз є найбільш загрозливим для Києва, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів на день і вже зуміли прорватися на деяких ділянках.

Реклама

За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборона.

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.