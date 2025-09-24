Залужний пояснив, чому контрнаступ 2023 року зазнав невдачі та назвав Курську операцію «провалом для України»

Валерій Залужний. Фото: Getty images

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний визнав, що український контрнаступ у 2023 році не досягнув запланованих цілей через нестачу сил і засобів. Він також розкритикував результати Курської операції

Про це він написав у статті для «Дзеркала тижня».

Так, за словами Залужного, головною причиною невдачі став брак ресурсів для прориву укріплених позицій російських військ.

«Для прориву такого фронту противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти в сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу або буде організовано нову лінію оборони. На жаль, з об’єктивних і суб’єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли», — пояснив він.

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ визнав, що провал контрнаступу у 2023 році став для нього болісним ударом, та підкреслив: на результати суттєво вплинула надмірна медійність теми наступу.

«Глибоке переосмислення результатів літнього наступу було зумовлено не лише реакцією на спробу перетворити такий важкий елемент війни на реаліті-шоу, де спочатку наші плани дивним чином потрапили до Росії, а потім його перебіг коментували в режимі онлайн різного роду віщуни і пророки, які згодом опинялися під санкціями або у розшуку. Провал цих планів я й досі боляче відчуваю. Проте головне — конче необхідно було винести уроки і негайно змінити стратегію. Стратегію, яка дала б можливість вижити у абсолютно новій війні», — наголосив Валерій Залужний.

Окремо він оцінив українську операцію у Курській області РФ, яка, на його думку, також не принесла очікуваного результату:

«Ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні… Війська, що оборонялися, зуміли скористатися перевагами і з часом не тільки не дали прориву перерости в оперативний успіх, а й самі здійснили тактичне просування — також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — сказав посол України у Великій Британії.

Залужний підсумував, що ще з осені 2022 року бойові дії набули позиційного характеру, і нині обидві армії фактично опинилися в «глухому куті»:

«Сьогодні, аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і Росії, і України дійсно зайшли в позиційний глухий кут, подібний до того, що мав місце у Першій світовій війні», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше «The Guardian» повідомляв, що Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився.