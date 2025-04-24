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Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки поранених, серед них діти та вагітна

У ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де сталися загоряння на шести різних об'єктах. Також фіксувалися пожежі у Голосіївському та Шевченківському районах.

Станом на 03:38 було відомо про одну загиблу людину та 50 постраждалих. До лікарень тоді доставили 35 осіб, серед яких шестеро дітей. Ще 15 людей отримали допомогу на місці.

Згодом кількість загиблих зросла: о 03:53 підтвердили вже двох жертв. О 06:06 ДСНС повідомила про дев’ятьох загиблих та 63 поранених, 42 з яких госпіталізували, включно з дітьми.

У результаті влучань постраждали житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби, проводиться ліквідація наслідків.

Згодом у ДСНС повідомли, що у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 людей зазнали різних травм.

Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС
Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що також росіяни били по Миколаївщині. Після одного з ударів загорілась суха трава.

Також під обстрілами та авіаударами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали десятеро мирних жителів.

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