Зеленський: провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із президентом США Дональдом Трампом у суботу, 27 квітня.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе!», — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Ватикан під час церемонії прощання з Папою Римським порушив протокол, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду разом з американським та французьким лідерами.