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Ватикан посадив Зеленського в першому ряду з Трампом на похороні Папи, порушивши протокол, — Telegraph

Світові лідери на церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Фото: Getty ImagesСвітові лідери на церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Фото: Getty Images

Ватикан під час церемонії прощання з Папою Римським порушив протокол, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду разом з американським та французьким лідерами.

Про це пише Telegraph.  

Як пише видання, ймовірно, Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб Зеленському було надано чільне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви їхньої країни та незалежно від того, чи є вони главами держави чи уряду.

Правила вимагали, щоб світові лідери розміщувалися в алфавітному порядку відповідно до назви їхньої країни французькою мовою — традиційною мовою дипломатії, коли складалися протоколи.

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Як президент України, Зеленський міг розраховувати на те, що буде в третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, на 11 місць праворуч від Трампа.

У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були змінені.

Між Зеленським і Трампом були, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит, а також президент Фінляндії Александр Стубб.

Французькою мовою Сполучені Штати починаються з E — États-Unis.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії були Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Феліпе (Іспанія французькою — Espagne).

Праворуч від Зеленського був Майкл Гіґґінс, президент Ірландії, що, ймовірно, свідчить про те, що правила протоколу були змінені, щоб забезпечити українському лідеру чільне місце.

Щодо інших місць правил суворо дотримувалися: президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським гвардійцем, який стояв праворуч у першому ряду.

Принц Уельський, який представляв короля Великої Британії, сидів у третьому ряду, поруч з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, який покидає свою посаду та є главою уряду, а не главою держави. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина також були присутні, як і Джо Байден, колишній президент США, який сидів у п’ятому ряду.

Серджо Маттарелла, президент Італії, був у першому ряду, тоді як Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка країни, сиділа позаду, дотримуючись протоколу щодо глав урядів і глав держав, як-от щодо президентів та королівської сім’ї.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, у Ватикані пройшла церемонія прощання з Папою Римським Франциском.

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